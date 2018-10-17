رئيس الوزراء يؤكد أهمية الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار



كما لفت إلى أن الدولة تقوم بجهد كبير في ملف الكشف عن فيروس سي بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف في تصريحات نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك ضرورة للاهتمام بسرعة تنفيذ قرارات لجان فض منازعات الاستثمار.