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رئيس الوزراء يؤكد أهمية الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:57 م
رئيس الوزراء يؤكد أهمية الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار
صورة أرشيفية
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ندى محمد
 
أكد المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على أهمية الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف في تصريحات نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هناك ضرورة للاهتمام بسرعة تنفيذ قرارات لجان فض منازعات الاستثمار.

كما لفت إلى أن الدولة تقوم بجهد كبير في ملف الكشف عن فيروس سي بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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