ضبط عاطل بحوزته طبنجة صوت وكارنيه "عريف" بمنشأة ناصر

ضبط عاطل بحوزته طبنجة صوت وطلقات أثناء مروره بشارع منشأة ناصر.





تعود التفاصيل أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بشارع الرزاز، دائرة القسم تمكن من ضبط كريم م. ب، 21 سنة، عاطل، ومقيم شارع الزواتنة، دائرة القسم، وبحوزته طبنجه صوت، 4 طلقات صوت، بسؤاله عن تحقيق الشخصية قدم كارنيه منسوب صدوره لرئاسة القوات الجوية مثبت به اسمه وصورته "برتبة عريف" (مزور).





بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع، وأقر بانتحاله صفة فرد بالقوات المسلحة بقصد تسهيل إنهاء مصالحه الشخصية بالمصالح الحكومية، وأضاف باصطناعه الكارنيه المضبوط بحوزته بنفسه.





جاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.