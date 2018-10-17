مدير إعلام بنها: لولا مبادرة الرئيس لفتك فيروس سي كبد المصريين (صور)

أكد رمضان عرفة مدير مركز النيل للاعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى تهدف الى حماية صحة المواطنين ولولا هذه الحملة القومية لاستطاع هذا الفيروس اللعين تدمير كبد المصريين.



واشار الي ان الذين اجروا التحليل قاربوا على المليون شخص وهذا انجاز لمحافظة القليوبية علما بانه باقى من الزمن 45 يوما لانتهاء فاعليات الحملة القومية التى تتولى الكشف والتحليل وتقديم العلاج بالمجان والتى ستنتهى فى 30 نوفمبر القادم.





جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التثقيفية التى نظمتها كلية الاداب جامعة بنها بالتعاون مع نقابة الاطباء وكلية طب بنها ومركز النيل للاعلام.



ومن جانبها قالت الدكتورة عبير الرباط عميد الكلية،ان اعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز المعاون وكافة امكانيات الكلية تدعم هذه المبادرة التى كانت حلم وتحقق على ايدى الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأضاف الدكتور أحمد سعيد نقيب الاطباء، خلال الندوة التى حضرها مئات الطلاب من مختلف الفرق والاقسام بمشاركة الدكتور أسامة حامد وكيل كلية الآداب لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتورة نجلا الطوخى استاذ الكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب والدكتور حسن البحراوى، بان النقابه تقوم بعمل قوافل توعوية لدعوة الناس للذهاب إلى أماكن تقديم الخدمة للقضاء على هذا المرض الخطير بالاضافة الى تقديم كافة اشكال الدعم للفريق الطبى الذى يقوم بتقديم الخدمة.