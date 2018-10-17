عماد متعب يوافق على عرض ماورڤيرك النمساوي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، موافقة عماد متعب لاعب الأهلي والمنتخب السابق، على العودة من جديد للملاعب عن طريق بوابة فريق ماورڤيرك النمساوي.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير": متعب تلقي عرضاً من نادي ماورفيرك للعودة للملاعب، ولكنه يحتاج خلال الفترة الحالية للتدريب المكثف بعد فترة الراحة، ويوجد أمامه فرصة لبدء الدوري هناك في النمسا خلال يناير.

وأضاف شوبير: نادي ماورفيرك سيوفر لمتعب الإقامة وسيارة خاصة، وسيتم توجيه دعوة للاعب في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر لزيارة النادي والأطلاع على الأحداث هناك وسيكون متواجد رفقته حسن شحاته المستشار الفني للفريق.

وتابع شوبير: نادي ماورفيرك يفاوض أيضاً أحمد علي مهاجم فريق المقاولون العرب لضمه خلال الفترة القادمة .