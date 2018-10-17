سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 17-10-2018 في قنا
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:47 صبسام عبدالحميد
شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم الاربعاء في بنوك محافظة قنا، حيث سجل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي، 4.75 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.56 جنيه للشراء، و59.04 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيه للشراء، و4.81 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط اسعار البنك المركزي.
وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.56 جنيه للشراء، و59.04 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيه للشراء، و4.81 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط اسعار البنك المركزي.
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