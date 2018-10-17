الطالع الفلكي الأربِعَاء 17/10/2018.. كَرَزْ الشّتَاء!

**القمر فى الرّبع الثانى ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: الشمس" فى منزلة العَوّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





*اليوم 7 بَابَة قبطى، 17 تشرين أوّل رُومى ، 8 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -أتاريك مَجَاوِبْتِشْ على سؤالى(سؤال إيه؟) -من أنت؟ كنت

حتؤلى أنا مين؟ أغا خان! (سعاد حسنى من فيلم خلى بالك من زُوزُو-1972)





*القمر فى الدّلو غربيّاً

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست

بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على

الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب

والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ

يوم القيامة مُخيّرين وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل لبُرج الميزان - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)





تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من بُرج العذراء لبُرج الميزان فى الثالثة و15 دقيقة

عصراً على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان،

وسوف تظل فيه لتنتقل لبُرج العقرب فى الثالثة و 5 دقائق عصر 16 نوفمبر ،

بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة...

(الشمس) ----- فى الميزان.(تنتقل للعقرب فى 16 نوفمبر)

(عطارد) ----- فى الميزان.(ينتقل للعقرب 26 أكتوبر)

(الزّهرة) ----- فى الميزان.(تنتقل للعقرب فى 1 يناير 2019)

(القمر) ------ فى الجدى.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 6 نوفمبر)

(زُحل) ------- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 24 يناير 2020)

(المُشترى)--- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 5 أكتوبر 2019)





الميزان بُرج ضعف الشمس/الأنا لأنّ حرّيتنا تَتَقَلّص فى مواجهة مصالح الكفّة

الأخرى/مصلحة الغير ، والزهرة تحكم الثور والميزان وهى سيّدة فى الميزان بيتها

لكنها بسبب بطء سرعتها عن المعدل الطبيعى فهى خلف الشمس بعدة درجات

وعليه فبالإمكان رؤيتها فقط بعد غروب الشمس وتسمى وقتها نجمة المساء

(والعكس فإن كانت الزهرة أمام الشمس فنراها الفجر قبل شروق الشمس فتسمى

وقتها نجمة الصباح) الشمس ترمز للأنا والزهرة لعلاقتنا بالآخرين وحلول الشمس

والزهرة معاً فى الميزان يعنى أن نعثر على معادلة تكفل توازن كفتىْ الميزان بين

مصالحنا ومصالح الآخرين ، بين العقل والقلب ، بين الروح والجسد ، بين العمل

والراحة ، كما أنها فترة مناسبة لإنتاج منتجات فنيّة/الزهرة نُثبت فيها تميّزنا/الشمس

عن الآخرين ، فى ثقافة التنجيم الهندى يُرمز للزهرة بسيدة ترتدى المشغولات

الذهبية لاكشمى وبتواجد الشمس والزهرة معاً فى الميزان فتكوين الودائع المالية





بالبنوك لمصلحة الزوجة ، شراء المشغولات الذهبيّة التى تحتفظ بقيمتها بمرور

الزمن ولاتتقادم مثل بقيّة السلع هى من أهم الأعمال المنصوح بها طوال تلك الفترة

ولها الأثر الميمُون ، بمشيئة الله تَعَالى.





*من أيقونات السينما العالميّة

النجمة الأمريكية الراحلة ريتا هيوارث والتى تحل ذكرى ميلادها اليوم ورحلت عن

عالمنا فى 14 مايو 1987 ، تزوجت من الأميرالهندى البريطانى على خان زعيم

الطائفة الإسماعيلية من 1949 حتى 1953 ولها منه إبنة هى الأميرة ياسمين أغا

خان (68 سنة) وأخيها من أبيها الأميرأغا خان الرابع (81 سنة) ويعتبر من أغنى

عشرة أشخاص فى العالم وقُدرت ثروته سنة 2010 بـ800 مليون دولار، والد

زوج ريتا هيوارث يكون الأمير أغا خان الثالث والمدفون فى أسوان والذى قصدته

سعاد حسنى بفيلم خلى بالك من زوزو ، إحتفالاً بها فهذه هى الأسماء المساوية للقِيَم

الحسابية لإسم ريتا هيوارث مع التنيه أنها لاتعنى صفاتاً فيها بالضرورة لكنها نتيجة

لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(كَرَز الشتاء)،(شهورعسل)،(بارون كبير/رتبة إيطالية)،(الفارس الأرقى) ،(الأكثر

إخلاصاً)،(نعل ذهبى).

إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: بعيداً عن مهارتك الكلاميّة فالإبتسامة فى وجوه الآخرين لن تُكلفك

الكثير، لكنّها كافية لفتح القلوب العنيدة بسهولة بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: لاتلتفت لتعليقات وانتقادات الآخرين وركّز على عملك مهما كان تقدّمك

مُتواضعاً ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الجوزاء: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ،

إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج السّرطان: حاول التخلص من إعتمادك التام على مصدرأو شخص واحد للدخل

حتى لا تكون تحت التهديد بخسارته يوماً ما، إستمع أكثر مما تتكلم.





برج الأسد: الرغبة فى التسلّط قد تكون سبب نزاع بينك وبين زوجتك أو أحد أفراد

عائلتك،إحتفظ بمساحتك الخاصة ودافع عنها مع إحترامك لمساحات الآخرين.





برج العذراء: المثل الإنجليزى يقول عندما تبدأ الأمور فى الضّيق، تبدأ بالتوازى فى

الإنفراج، أوعربيّاً، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها، فُرِجَتْ وكنت أظنّها لاتفرجُ.





برج الميزان: لاتستخف بشخص متواضع صغير الشأن، مُمِلّ أو ثقيل الظل ، ربّما

قام بمساعدتك يوماً ما فى وقت يتخلى فيه عنك الأصدقاء.





برج العقرب: إبحارٌ ناعم وريحٌ هادئ بمشيئة الله تَعَالى ،عليك الحفاظ على تفاصيل

عملك بعيداً عن تطفل الآخرين وتدخلهم الفظ فى شئونك لكن بلطف.





برج القوس: قد تتمكّن من ترميم علاقة قديمة مُتضرّرة وإعادة الودّ لشخص من

الماضى، لكن لاتتوقّع نجاح محاولتك بنسبة مائة بالمائة.





برج الجدى: أحلام اليقظة والإنفصال عن الواقع تحدث للجميع،لكن الإنغماس فيها

لن يؤدى لأى نتيجة ، قم بإنهاء تلك الحالة قبل أن تتسبب بأخطاء فى العمل.





برج الدّلو: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق أو صفقة قبل قبولها ، التأجيل أفضل

من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المستفيد فقط.





برج الحُوت: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو