أبل تعتذر لمستخدميها لهذا السبب!
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:44 ص
اعتذرت شركة أبل لمستخدميها عن استخدام بعض معرفات المستخدمين المسروقة لإجراء عمليات شراء غير مصرح بها بمتجر App Store في الصين.
فقد ربط المستخدمون حسابات أبل الخاصة بهم بأنظمة الدفع بواسطة الهاتف Alipay و WeChat Pay ؛ ثم تم استخدام هذه المعرفات للشراء من خلال متجر التطبيقات.
وقالت أبل في بيان لمستخدميها الصينيين: "نحن نعتذر بشدة عن الازعاج الذي سببته هذه الحيل لعملائنا."
ويعد الأمن مشكلة كبيرة تواجه شركة في الصين في الوقت الحالي، ففي وقت سابق من هذا العام، بدأت الشركة في نقل حسابات iCloud للمستخدمين الصينيين إلى خارج الولايات المتحدة وعلى خوادم مخزنة فى الصين بسبب القانون الصينى، وأثار ذلك مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، لا سيما بعد أن تم الكشف عن أن هذه البيانات يتم العبث بها بواسطة شركة اتصالات تديرها الدولة.
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