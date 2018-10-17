أبل تعتذر لمستخدميها لهذا السبب!

اعتذرت شركة أبل لمستخدميها عن استخدام بعض معرفات المستخدمين المسروقة لإجراء عمليات شراء غير مصرح بها بمتجر App Store في الصين.





فقد ربط المستخدمون حسابات أبل الخاصة بهم بأنظمة الدفع بواسطة الهاتف Alipay و WeChat Pay ؛ ثم تم استخدام هذه المعرفات للشراء من خلال متجر التطبيقات.





وقالت أبل في بيان لمستخدميها الصينيين: "نحن نعتذر بشدة عن الازعاج الذي سببته هذه الحيل لعملائنا."



