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تعقد حسابات المغرب في التأهل لأمم إفريقيا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 08:15 ص
تعقد حسابات المغرب في التأهل لأمم إفريقيا
المغرب وجزر القمر
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الفجر الرياضي
 

تعقدت حسابات منتخب المغرب في التأهل لأمم إفريقيا 2019 وأصبح في حاجة إلى نقطة واحدة من ملعب مالاوي، ليضمن تأهله بغض النظر عن نتائج المنافسين.

 

وتعادل منتخب المغرب أمام مضيفه جزر القمر، بنتيجة 2-2، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية، ويستضيف الكاميرون في الجولة الخامسة ثم يخرج لمواجهة مالاوي في الجولة الأخيرة.

 

ويتصدر منتخب الكاميرون المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط ثم المغرب 7 نقاط ومالاوي 4 نقاط في المركز الثالث ثم جزر القمر بنقطتين

 

ولن يتم احتساب نتائج منتخبات هذه المجموعة أمام الكاميرون ليظل الصراع مقتصرًا بين المغرب ومالاوي بعد خروج جزر القمر نهائيا من الحسابات.

 

وسيصبح رصيد المنتخب المغربي في حال تعادل أمام مالاوي في الجولة الأخيرة 8 نقاط بانتصارين وتعادلين دون احتساب نتيجتي مباراتي الكاميرون، بينما سيتجمد رصيد منتخب مالاوي عند النقطة السابعة في حال فاز على جزر القمر وتعادل أمام المغرب.

 

وينتظر المنتخب الغربي هدية من جزر القمر في الجولة المقبلة بهزم مالاوي كي يضمن تأهله رسميًا.

 

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