سميرة سعيد ناعية ضحايا حادث قطار المغرب: "الرحمة لأرواحهم"
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:45 ص
نعت المطربة المغربية سميرة سعيد ضحايا حادث القطار في المغرب، داعية الله تعالى أن يتغمدهم برحمته.
وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير "إنستجرام" قائلة: "حادث مؤسف ومؤلم.. لكن هذه إرادة الله.. الرحمة لأرواحهم".
كان 10 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 60 آخرين، جراء خروج قطار عن القضبان وانقلابه بين منطقتي القنيطرة والرباط في المغرب.
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