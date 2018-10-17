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سميرة سعيد ناعية ضحايا حادث قطار المغرب: "الرحمة لأرواحهم"

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:45 ص
سميرة سعيد ناعية ضحايا حادث قطار المغرب: الرحمة لأرواحهم
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نعت المطربة المغربية سميرة سعيد ضحايا حادث القطار في المغرب، داعية الله تعالى أن يتغمدهم برحمته. 

وكتبت عبر صفحتها الشخصية  بموقع الصور الشهير "إنستجرام" قائلة: "حادث مؤسف ومؤلم.. لكن هذه إرادة الله.. الرحمة لأرواحهم".

كان 10 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 60 آخرين، جراء خروج قطار عن القضبان وانقلابه بين منطقتي القنيطرة والرباط في المغرب.

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