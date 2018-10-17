سميرة سعيد ناعية ضحايا حادث قطار المغرب: "الرحمة لأرواحهم"





نعت المطربة المغربية سميرة سعيد ضحايا حادث القطار في المغرب، داعية الله تعالى أن يتغمدهم برحمته.





وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير "إنستجرام" قائلة: " حادث مؤسف ومؤلم.. لكن هذه إرادة الله.. الرحمة لأرواحهم".



كان 10 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 60 آخرين، جراء خروج قطار عن القضبان وانقلابه بين منطقتي القنيطرة والرباط في المغرب.