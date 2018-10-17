القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وجنوى بالدوري الإيطالي

يلتقي نادي يوفنتوس الإيطالي، ضد نادي جنوى، يوم السبت 20 أكتوبر في الساعة السادسة على ملعب "اليوفي ارينا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 4 HD.

ويرغب نادي يوفنتوس، في الفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي، من أجل استمرار سيطرته على الكرة الإيطالية بشكل كبير.

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري برصيد 24 نقاط، بينما يحل جنوى في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقاط.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوي عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.