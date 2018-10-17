ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وجنوى بالدوري الإيطالي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:37 ص
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وجنوى بالدوري الإيطالي
رونالدو
طباعة
أحمد عصام
 

يلتقي نادي يوفنتوس الإيطالي، ضد نادي جنوى، يوم السبت 20 أكتوبر في الساعة السادسة على ملعب "اليوفي ارينا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة بين سبورت 4 HD.

 

ويرغب نادي يوفنتوس، في الفوز بلقب بطولة الدوري الإيطالي، من أجل استمرار سيطرته على الكرة الإيطالية بشكل كبير.

 

ويحتل نادي يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري برصيد 24 نقاط، بينما يحل جنوى في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقاط.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة يوفنتوس وجنوي عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: يوفنتوس رياضة رونالدو المباراه الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
1
x
01:30
0
بيرو - أساسي
كولومبيا - أساسي
3
x
02:00
1
كوستاريكا - أساسي
المكسيك - أساسي
0
x
03:45
1
تشيلي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/17/2018 7:51:31 AM