أحلام تنعي ضحايا حادث قطار المغرب





نعت الفنانة أحلام ضحايا حادث القطار بالمغرب، داعية الله تعالى أن يتغمدهم برحمته الواسعة.





ونشرت أحلام صورة علم المغرب عبر صفحتها بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، معلقة عليها: " اللهم ارحم شهداء المغرب من فارقوا الحياه في حادثه القطار، أهلنا في المغرب بإذن الله، والله يصبر أهليهم يا أرحم الراحمين".