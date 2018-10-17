أحلام تنعي ضحايا حادث قطار المغرب
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:15 ص
نعت الفنانة أحلام ضحايا حادث القطار بالمغرب، داعية الله تعالى أن يتغمدهم برحمته الواسعة.
ونشرت أحلام صورة علم المغرب عبر صفحتها بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، معلقة عليها: "اللهم ارحم شهداء المغرب من فارقوا الحياه في حادثه القطار، أهلنا في المغرب بإذن الله، والله يصبر أهليهم يا أرحم الراحمين".
كان 10 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 60 آخرين، جراء خروج قطار عن القضبان وانقلابه بين منطقتي القنيطرة والرباط في المغرب.
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