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كريستيانو رونالدو.. موعد مباراة يوفنتوس وجنوى بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:22 ص
كريستيانو رونالدو.. موعد مباراة يوفنتوس وجنوى بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
رونالدو
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أحمد عصام
 

يواجه نادي يوفنتوس الإيطالي، نظيره نادي جنوى، يوم السبت 20 أكتوبر في الساعة 6 مساءً على ملعب أرينا، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

 

ومن المقرر أن يذاع لقاء يوفنتوس وجنوى بالجولة التاسعة في الدوري الإيطالي، عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.

 

ونجح نادي يوفنتوس، في الفوز بالمباراة الماضية، حيث لم يخسر في أي لقاء بالدوري حتى الآن.

 

كما يمكنكم مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الدوري الإيطالي علي موقع الفجر الرياضي.

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