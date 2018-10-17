والد ميجان ماركل آخر من يعلم بخبر حملها





صرح توماس ماركل والد النجمة العالمية ميجان ماركل، بأنه كان آخر من يعلم بخبر حملها، فهو عرف أنها تنتظر مولودها الأول من الأمير هارى بنفس التوقيت الذى علم فيه العالم كله.



