والد ميجان ماركل آخر من يعلم بخبر حملها
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:56 ص
صرح توماس ماركل والد النجمة العالمية ميجان ماركل، بأنه كان آخر من يعلم بخبر حملها، فهو عرف أنها تنتظر مولودها الأول من الأمير هارى بنفس التوقيت الذى علم فيه العالم كله.
يذكر أت ميجان ماركل سبب لها العديد من المشاكل وأحرجها أكثر من مرة أمام العائلة المالكة عندما انتقد الأمير هارى زوجها وتحدث بأبشع الألفاظ عنه.
كما رفض حضور حفل زفاف ابنته يوم 19 من مايو لهذا العام وبذلك يكون خالف القواعد الملكية بجانب الأذى النفسى الذى سببه لميجان ماركل.
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