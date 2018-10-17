محمد شرين: يوجد 17 مصنعا للإنتاج الحربي.. ونسعى لتصنيع سيارة كهربائية



وأضاف "شرين" في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أن هناك توجه للدخول في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، لأنها ستغزو العالم في الفترة من 2030 إلى 2050.



وتابع أنهم في الشراكات الأجنبية، يمكن أن يبدأوا بالتجميع، ولكن الاتفاق يكون واضحا وصريحا أنه سيتم التصنيع بعد 5 سنوات على سبيل المثال.

قال المهندس محمد شرين، وكيل أول وزارة الإنتاج الحربي، المشرف على الإدارة المركزية للإنتاج الحربي، إن هناك 17 مصنعًا تابعًا لهم، وجميعها تدخل في الإنتاج الحربي، ولكن يتم استخدام مواردها للإنتاج الميداني أيضا.