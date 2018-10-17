بسبب علاقته بإسرائيل.. انتقادات عنيفة لـ"القاهرة السينمائي" بعد إعلانه تكريم كلود ليلوش

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته رقم الـ 40، والتي تقام في الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر المقبل، عن تكريم المخرج والكاتب الفرنسي كلود ليلوش.

هذا الإعلان لم يمر الأمر مرور الكرام بسبب علاقة المخرج الفرنسي بالكيان الصهيوني، حيث واجه مسئولو المهرجان انتقادات عنيفة بعد تكشف الأمر.





كان القائمون على المهرجان أشاروا إلى أن تكريم ليلوش يأتي تقديرًا لمسيرته السينمائية العالمية المضيئة والبارزة، إضافة إلى مكانته المرموقة كأحد أبرز المخرجين والمؤلفين في تاريخ السينما الأوروبية.





وللمخرج تصريحات مؤيدة لإسرائيل حيث يعتبرها بيته ويعتبر الإسرائيليين أبطالا كونهم يحاربون من أجل حلمهم، ويعيشون في دولة تحاوطها المخاطر، قاصدًا بذلك الفلسطينيين.



