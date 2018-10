عاجل.. الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ من قطاع غزة وسقوطه في بئر السبع (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، اليوم الأربعاء، إطلاق صاروخ من قطاع غزة، مما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في مدينة بئر السبع، إحدى أكبر المدن جنوب البلاد، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للجيش.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم إصدار تعليمات لأكثر من 200 ألف مواطن بالاحتماء في الملاجئ أو أماكن أخرى أمنة، مشيرًا إلى أنه تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، قالت الشرطة ووسائل الاعلام المحلية، إن الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة انفجر قرب مبنى سكني في بئر السبع، مشيرة إلى عدم وجود جرحى أو قتلى نتيجة سقوط الصاروخ.

ونُشرت بعض الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، التي تظهر أن الصاروخ انفجر في الحديقة الأمامية لمبنى مكون من طابقين، مما ألحق أضرارا بالمبنى نفسه في منطقة سكنية مكتظة – حسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الإخبارية.

ووفقا لمعلوماتهم، أصاب العديد من المواطنين بنوبة من الهلع والفزع، وتم استدعاء الأطباء لمساعدتهم.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، حركة "حماس" في قطاع غزة من مغبة تعرضها لضربات عسكرية في حال استمرت المسيرات اليومية على السياج الأمني بين القطاع وإسرائيل واندلاع المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

Sirens wail across Beersheva as Red Alert is activated for an incoming rocket from #Gaza. #Israel pic.twitter.com/1NlCp2YIHq