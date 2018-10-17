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قائد الأهلي السابق: الدوري مهدد بالإلغاء في أي لحظة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:22 ص
قائد الأهلي السابق: الدوري مهدد بالإلغاء في أي لحظة
الاهلي
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الفجر الرياضي
 

أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق أن مسابقة الدوري مهددة بالإلغاء في أي لحظة بسبب عشوائية اتحاد الكرة وعدم وجود انتظام بمواعيد المباريات وكثرة تأجيل المباريات.

 

وقال شادي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "المنتخب وصل مونديال روسيا بدعاء الجماهير وليس من خلال تخطيط اتحاد الكرة".

 

وأضاف: "مجلس الجبلاية يجب أن يكون اسمه مجلس الإعلام لأن معظم أعضاء المجلس يعملون بالإعلام و من المستحيل أن ينتقدوا أنفسهم".

 

وأوضح : "مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لن يقبل بوجود أحمد شوبير بمنصب النائب حال نجاح الأخير في الانتخابات التكميلية المقبلة".

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