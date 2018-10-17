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مصر وتونس تتصدران.. تعرف على المتأهلين إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 04:15 ص
مصر وتونس تتصدران.. تعرف على المتأهلين إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019
مصر
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منى شكري
 

نجح منتخب مصر في التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، بعد الفوز أمس على إي سواتيني بهدفين نظيفين في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة.

 

ويحتل منتخب تونس صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط ويأتي خلفه منتخب مصر بـ 9 نقاط ليتأهل المنتخبين للنهائيات بشكل رسمي لتكون باقي المباريات تحصيل حاصل لهما بعد التأهل المبكر.

 

وكان منتخب تونس قد فاز على النيجر بهدفين مقابل هدف، حيثُ قاد فراس شواط بلاده للتأهل بعد أن أحرز هدفين في الدقيقتين (27 ، 32).

 

كما تأهل منتخب مدغشقر لنهائيات كأس الأمم 2019 بالكاميرون، للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على غينيا الاستوائية، ليرفع رصيده لـ 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.

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