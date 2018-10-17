عاجل| "حجب أم عطل".. أسباب توقف "يوتيوب" بشكل مفاجئ

وقع انقطاع كامل في موقع "يوتيوب" بكافة أنحاء محافظات مصر، قبل قليل، وذلك دون معرفة أي معلومات أو بيان من الشركة حتى الآن، عن سبب انقطاع الاتصال بالموقع، حيث تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل قليل، آنباء حجب وزارة الاتصالات الباكستانية، الخدمة عن موقع "يوتيوب" عن ثلثي العالم.





وأشار المستخدمون، إلى أن الخدمة انقطعت واتحجبت بالكامل عن قارتي إفريقيا وآسيا، وأجزاء من أوروبا وأمريكا اللاتينية، مرجحين أن ذلك بسبب محتوى "يوتيوب" الإباحي والغير ملائم والمعادي للدين الإسلامي.





وأكد المستخدمون، عدم وجود أي تصريحات حكومية من باكستان بشأن الواقعة، وهل حدث ذلك عن طريق الخطأ أثناء محاولتهم حجب الخدمة عن باكستان فقط، وأسفر الحجب، عن وقوع خسائر بالمليارات على الشركة، ولم تكن تداعيات الحجب بسيطة.



