ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أوتامندي: قضينا أوقاتا رائعة في السعودية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:58 ص
أوتامندي: قضينا أوقاتا رائعة في السعودية
منتخب الارجنتين
طباعة
عمر عبد العزيز
 

كشف النجم الدولي الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، مدافع منتخب التانجو وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن إهدار الفرص وارتكاب الأخطاء كانت أحد أسباب خسارة منتخب بلاده أمام البرازيل في المباراة النهائية للبطولة الرباعية.

 

وقال أوتامندي في تصريحات خاصة لقناة "KSA SPORTS": "المنتخب الأرجنتيني سنحت له فرص كثيرة للتسجيل لكنه لم يستغلها، وهذا هو حال كرة القدم".

 

وواصل: "سبب الخسارة هو إهدار الفرص ومن يُضيع يستقبل والكرة الثابتة الأخيرة للمنتخب البرازيلي صنعت الفارق وجعلتهم ينتصرون".

 

وأتم بقوله: "قضينا أوقاتًا رائعة في السعودية وكل شيء كان ممتاز بداية من الاستقبال وأجواء المملكة كانت حارة بعض الشيء، وسعيد بتواجد الجماهير السعودية في مباريات الدورة الرباعية".

 

المزيد عن: رياضة اوتامندي الاخبار الرياضية اخبار االرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
1
x
01:30
0
بيرو - أساسي
كولومبيا - أساسي
1
x
02:00
1
كوستاريكا - أساسي
المكسيك - أساسي
-
x
03:45
-
تشيلي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/17/2018 4:41:32 AM