أوتامندي: قضينا أوقاتا رائعة في السعودية

كشف النجم الدولي الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي، مدافع منتخب التانجو وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن إهدار الفرص وارتكاب الأخطاء كانت أحد أسباب خسارة منتخب بلاده أمام البرازيل في المباراة النهائية للبطولة الرباعية.

وقال أوتامندي في تصريحات خاصة لقناة "KSA SPORTS": "المنتخب الأرجنتيني سنحت له فرص كثيرة للتسجيل لكنه لم يستغلها، وهذا هو حال كرة القدم".

وواصل: "سبب الخسارة هو إهدار الفرص ومن يُضيع يستقبل والكرة الثابتة الأخيرة للمنتخب البرازيلي صنعت الفارق وجعلتهم ينتصرون".

وأتم بقوله: "قضينا أوقاتًا رائعة في السعودية وكل شيء كان ممتاز بداية من الاستقبال وأجواء المملكة كانت حارة بعض الشيء، وسعيد بتواجد الجماهير السعودية في مباريات الدورة الرباعية".