شاهد.. ماذا كتب "السيسي" بدفتر ضيوف الشرف بمجلس الفيدرالية الروسي

استعرض الإعلامي عمرو عبد الحميد، ما كتبه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دفتر ضيوف الشرف، لمجلس الفيدرالية الروسي، برئاسة فالنتينا مانفيينكا، خلال زيارته للبرلمان الروسي، وإلقاء كلمة تاريخية أمام نوابه، بأول أيام زيارته الرسمية لروسيا والتي ستستغرق 3 أيام.





وتابع عبد الحميد، خلال برنامجه "رأي عام" والمذاع عبر فضائية "TeN"، مساء أمس، خلال تغطيته الخاصة لزيارة السيسي، لمجلس الفيدرالية الروسي، كلمة الرئيس، المكتوبة في دفتر الشرف لضيوف، كما هو متبع من زعماء ورؤساء الدول، الذين يزورون البرلمان الروسي، قائلًا: "إن الرئيس السيسي يؤكد تعزيز الروابط التاريخية بين بلدينا منذ عقود من خلال ما كتبه ومفاده: "أتطلع إلى أن تمثل هذه الزيارة خطوة جديدة على طريق توثيق الصداقة التى طالما جمعت بين الشعبين المصري والروسي، والارتقاء خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون المشترك بكافة المجالات إلى آفاق أرحب بما فيها تطوير التواصل والتفاعل بين برلماني البلدين، لما فيه صالح شعبينا ودولتينا، مع خالص الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال، وأصدق التمنيات لجمهورية روسيا الاتحادية، بكل الخير، والمزيد من التقدم والازدهار، احترامي وتقديري - عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية".



