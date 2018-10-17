يوهانسن عيد: مصر بدأت الخطوات الصحيحة نحو جودة التعليم.. والرئيس حريص على ذلك



وأضافت "عيد" في لقاء مع قناة dmc الفضائية، أن مصر تتحول إلى التعلم القائم على اكتساب المهارات والكفاءات، موضحة أن الطلاب يتعلمون الإبداع وحل المشكلات والتعاطف وحترام التنوع.



وشددت رئيس الهئية القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، على أن مصر بدأت الخطوات الصحيحة نحو جودة التعليم في ظل حرص الرئيس على ذلك، وهي مؤمنة بذلك، لأنه بدون تعليم جيد يبني مواطن جيد لن نستطيع النهوض بمصر.

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهئية القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بجودة التعليم وليس التعليم فقط، ووضع التعليم في بؤرة الاهتمام، وبدأنا نتجه إلى الطريق السليم.