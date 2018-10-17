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اتحاد الكرة: التأهل المبكر لأمم إفريقيا خير تعويض عن إخفاق المونديال

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:44 ص
اتحاد الكرة: التأهل المبكر لأمم إفريقيا خير تعويض عن إخفاق المونديال
منتخب مصر
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عمرو مصطفى
 

أبدى خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سعادته بتاهل المنتخب الوطني إلى أمم افريقيا 2019 بالكاميرون

 

وقال لطيف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: "التأهل المبكر لأمم إفريقيا 2019 تعويض بسيط عن إخفاق المنتخب لمونديال روسيا الأخير".

 

وأضاف: "يجب ألا ننخدع بالمستوى بعد الفوز على النيجر وسوازيلاند وعلى الجهاز الفني للمنتخب مواصلة بناء فريق جديد بمعدل أعمار سنية منخفضة".

 

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