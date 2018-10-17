محمد عبدالسميع: مصر بزعامة أزهرها تصدر الفكر الصحيح لجميع أنحاء العالم



وأضاف "عبدالسميع"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن "الأمانة" تعتبر مظلة جامعة لكل الهيئات الإفتائية الراغبة في الدخول فيها، وتنضوي تحتها حاليا 45 دولة.



وتابع أمين الفتوى، أن الأمانة هي مظلة بحثية كبيرة، وهناك تضافر للجهود من أجل خدمة الدين، وتنبع من الأزهر، مشددًا على أن مصر بزعامة أزهرها مازالت تدافع عن الدين وتصدر الفكر الصحيح لجميع أنحاء العالم.

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى ومدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء المصرية، إن فكرة إنشاء الأمانة العامة لدور الإفتاء العالمية، بدأت منذ أربعة سنوات.