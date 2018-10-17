"اللاوندي": الرئيس "السيسي" رفض تحول مصر إلى معسكر كبير للمهاجرين



وأضاف "اللاوندي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على التلفزيون المصري، أن السيسي تحدث أيضا عن الهجرة غير الشرعية، وهذه نقطة مهمة حيث رفض السيسي أن تتحول مصر إلى معسكر كبير للمهاجرين، وأن هذا الأمر يحتاج إلى تعاون من المجتمع الدولي.



وتابع خبير العلاقات السياسية الدولية، أن السيسي تحدث أيضا عن القضايا الإقليمية، مشددًا على أن مصر منذ عامين كانت الدولة الوحيدة التي تتحدث عن الحل السياسي في سوريا، والآن العالم كله يتحدث عن الحل السياسي.

قال سعيد اللاوندي، خبير العلاقات السياسية الدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث أمام مجلس الفيدرالية الروسي، على سماحة الدين الإسلامي وتجديد الخطاب الديني، مشيرا إلى أن مصر تمثل الوسطية في الإسلام.