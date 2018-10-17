سيف زاهر: التأهل لأمم إفريقيا بداية موفقة لمشوار أجيري مع الفراعنة

أكد سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن تأهل المنتخب لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون بداية موفقة لمشوار المكسيكي خافيير أجيري مع المنتخب

وقال زاهر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: "القادم أصعب للمنتخب من حيث استمرار اللعب بطريقة هجومية ومحاولة الفوز بامم إفريقيا".

وأضاف زاهر: "كوبر المدير الفني السابق للمنتخب تعرض للظلم لاعتماده على طريقة دفاعية في وقت صعب واجيري المدير الفني الخالي مطالب ببناء فريق وتقديم كرة هجومية ويواجه تحديا كبيره ومجلس الجبلاية يسانده لتحقيق أهدافه".