تعرف على السؤال الذي رفض أسامة نبيه الرد عليه بشأن المنتخب

رفض أسامة نبيه المدرب السابق لمنتخب مصر ترشيح أي لاعب دولي مُستبعد في الفترة الحالية للجهاز الفني الحالي خافيير أجيري.

وقال نبيه في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لست متواجدًا في مطبخ العمل حاليًا فلا أستطيع ترشيح أي لاعب ممن تم استبعادهم تحت قيادة أجيري".

وتابع: "المدير الفني الحالي قرر تغيير خطة المنتخب ويختار لاعبين قادرين على تنفيذ خططه وهو ما يجعل ترشيح لاعب له أمر صعب بالتأكيد".