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نقيب الفلاحين يتناول ثمرة "طماطم" مصابة بـ"الفيروس" على الهواء

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:38 ص
نقيب الفلاحين يتناول ثمرة طماطم مصابة بـالفيروس على الهواء
حسين أبو صدام - نقيب الفلاحين
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نعيم يوسف
 
تناول حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ثمرة طماطم مصابة بـ"الفيروس" على الهواء مباشرة، مشددًا على أن الفيروس موجود في الزراعة لديهم منذ فترة كبيرة، ولا يسبب ضرر للثمرة، ولكن يضر بالشجرة.

وأشار "أبوصدام"، في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه يتناولها على الهواء لكي يثبت للمواطنين جودة ثمرة الطماطم، موضحا أن "العروة" المصابة يتم زراعتها في بعض المناطق شديدة الحرارة، وتحتاج إلى مضادات معينة.

ولفت إلى أن أحدى الشركات صدرت للسوق المصري تقاوي بها "فيروس"، واكتشفتها وزارة الزراعة، موضحا أنه أصيب بالفيروس حوالي ألفي فدان، والمتوقع تصل إلى 6 آلاف فدان، مشددًا على أن الفلاحين لا يبتزون أحد ولا يريدون تدمير أي مصنع أو شركة.


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