عاجل.. الحكومة تعلن وظائف خالية و شاغرة لملايين المصريين

تعلن الحكومة المصرية، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية، حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أعلنت كل من وزارة التنمية المحلية والصحة والسكان والنقل والتعليم العالي، حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.

وتعلن الحكومة المصرية، كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية، الذي يختص بعرض الوظائف الحكومية الخالية بمختلف التخصصات، والشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.

- وظائف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدير عام الإدارة العامة للمكتبات. شروط التقديم بالوظائف: الحصول على مؤهل عالي مناسب. تتاح تلك الوظائف للجنسين. الخبرة لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأولى. علمًا بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 15 أكتوبر حتى 14 نوفمبر المقبل.





- وظائف وزارة النقل مدير عام تنفيذ الطرق. شروط التقديم بالوظائف: الحصول على مؤهل هندسي عالي. تتاح تلك الوظائف للجنسين. القدرة على القيادة والتوجيه. اجتياز التدريب اللازم للإعداد لشغل الوظيفة. الخبرة لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى، أو ألا تقل الخبرة عن 16 عامًا بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة. علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 20 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبل.









- وظائف وزارة الصحة والسكان مدير عام شؤون مكتب رئيس الهيئة. شروط التقديم بالوظائف: الحصول على مؤهل عالي مناسب. تتاح تلك الوظائف للجنسين. القدرة على القيادة والتوجيه. اجتياز البرامج التدريبية في مجال العمل. الخبرة لا تقل عن 16 عامًا. ألا يقل السن عن 40 عامًا. علما بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 27 سبتمبر حتى 26 أكتوبر الجاري.









- وظائف وزارة النقل رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والتجارية. شروط التقديم بالوظائف: الحصول على مؤهل عالي مناسب. تتاح تلك الوظائف للجنسين. الخبرة لا تقل عن عام في وظيفة من درجة مدير عام. علمًا بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 1 حتى 31 أكتوبر الجاري.





- وظائف وزارة التنمية المحلية سكرتير حي بدرجة مدير عام. شروط التقديم بالوظائف: الحصول على مؤهل عالي مناسب. تتاح تلك الوظائف للجنسين. اجتياز التدريب اللازم للإعداد لشغل الوظيفة. الخبرة لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى، أو ألا تقل الخبرة عن 16 عامًا بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة. علمًا بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًامن تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 20 سبتمبر حتى 19 أكتوبر الجاري.





- وظائف وزارة التنمية المحلية مدير عام مركز التدريب الإداري. شروط التقديم بالوظائف: الحصول على مؤهل عالي مناسب. تتاح تلك الوظائف للجنسين. اجتياز التدريب اللازم للإعداد لشغل الوظيفة. القدرة على القيادة والتوجيه. الخبرة لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى. علمًا بأن فترة التقدم لتلك الوظائف خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 1 حتى 30 أكتوبر الجاري.



