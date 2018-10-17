أول تعليق لـ تامر حسني على حالته الصحية.. ويكشف حقيقة خضوعه لجراحة في أحباله الصوتية
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:21 صالفجر الفني
في أول تعليق له على تطورات حالته الصحية طمأن الفنان تامر حسنى جمهوره إثر إصابته بالتهاب حاد فى أحباله الصوتية، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكتب قائلًا:"الحمد لله.. آخر قرار مفيش عمليات الحمد لله.. بس محتاج فترة علاج وجلسات صوتية وسكوت تام لمدة 3 أسابيع فات منهم 5 أيام وإن شاء الله أرجع أغنى ولكن بشكل تدريجى طبعًا".
ووجه حسني، الشكر لجمهوره: "ده بسبب كرم ربنا ودعواتكم اللى شايفها ليل نهار قدامى .. ألف شكر يا أغلى الناس".
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