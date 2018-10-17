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قرار عاجل من محافظ الدقهلية بشأن مقر الحزب الوطني

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:29 ص
قرار عاجل من محافظ الدقهلية بشأن مقر الحزب الوطني
مقر الحزب الوطني بالدقهلية
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كساب أحمد
 
عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرا تلفزيونيًا خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، مساء الثلاثاء، حول تحويل مقر الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف لعظماء المحافظة في المجال السياسي والفني والعلمي.

وقال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، خلال التقرير، إن مبنى الحزب الوطني السابق مغلق تمامًا أصناء زيارة تفقديه له في المحافظة، فقام بالعمل على تحويله على إلى متحف لعظماء المحافظة في مختلف المجالات، معقبًا:"سيكون متحف على أعلى مستوى".
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