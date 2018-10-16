"تكبير الثدي.. وعاوزة اشتغل رقاصة".. أغرب القضايا بمحاكم الأسرة

تكمن داخل محاكم الأسرة، طرائف وغرائب القضايا، ما يجعلها تثير السخرية، إذ طالبت زوجة، طليقها بدفع ربع مليون جنيه لطفلها، وأخرى تطلب الخلع بسبب "الدوريتوز".





مطالب بربع مليون جنيه نفقة لطفلها

غرائب وطرائف، تكمن داخل محاكم الأسرة، إذ أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع، طالبت فيها بإلزام زوجها بنفقة قدرتها بربع مليون جنيه لطفلها صاحب الثلاثة سنوات بأثر رجعي منذ ولادته، وفق أوراق ومستندات رسمية تقدمت بها بعد امتناعه عن منحها تلك الأموال وتهربه من أحكام قضائية سابقة بلغت 50 ألفًا.





وجاء بالدعوى القضائية التي أقامتها الزوجة "مروة. خ. أ"، أمام محكمة الأسرة بالتجمع ضد طليقها "مصطفى. س. س" أنه تخلف عن دفع النفقات الخاصة بطفلها ذو الثلاثة سنوات منذ تاريخ حملها به وانفصالها عنه بعد زواج دام 7 سنوات وحرمها من كل حقوقها الشرعية من مؤخر وقائمة منقولات ومصوغاتها التي تعدت مبلغ 210 آلاف، رغم أنه ميسور الحال ورفضه كل الطرق الودية معه، وقيامها طوال تلك السنوات بأداء تلك النفقات من أموالها الخاصة رغم أنها واجبة قانونيا على الزوج.





زوجة تطلب الخلع بسبب "الدوريتوز"

وفي أغرب قضايا محاكم الأسرة، بررت زوجة دعوتها أمام المحكمة لإثبات بخل زوجها عن الإنفاق عنها سوى اتهامه بأنه مقل في شراء "دوريتوز".





ويقول الزوج المختصم بالدعوى الذي اضطر لمصارحة القاضي خلال نظر القضية، بعدما فاض به الكيل: صحتني من النوم تطلب دوريتوز الساعة 4 الفجر.





مطالب بأجر حلاقة ابنها

وأمام محكمة أسرة مدينة نصر، طالبت سيدة بإلزام مطلقها بدفع نفقة شهرية "بدل حلاقة" لابنهما.





احتوت تفاصيل الدعوى أن الزوجة لا يوجد لها وأولادها منفق إلا الزوج، حيث تتكبد وحدها مصاعب الحياة، بينما الأب يتجاهل رعاية أبنائه، ولما كانت النفقة تشمل كل ما هو ضروري لتكوين الشخص وإعداده للحياة وأن مقتضيات إعداد الطفل يتحدم أن يظهر شعر رأسه في مظهر لائق، حتى لا يكون سببًا في الإضرار بنفسيته، مرة واحدة شهريا كما جرت العادة فيجب إلزامه بها بعدما رفض وديًا.





عايزة اشتغل رقاصة

وتقدم زوج إلى محكمة الأسرة، بعد أن احتدمت الخلافات بينه وبين زوجته، لإصرارها على أن تعمل راقصة بأحد الملاهي، بعدما ساءت حالته المالية، حاول الزوج إقناعها بالعدول عن تلك الفكرة لكن دون جدوى، فما كان منه إلا أن تقدم برفع دعوى نشوز لإجبارها على العودة إلى منزل الزوجية.





نفقة إجراء عملية تكبير الثدي

وشهدت محكمة الأسرة بالعجوزة دعوى أقامتها "نهلة. م. ك" طالبت فيها زوجها "م. ك" بتكاليف عملية تكبير ثدييها بعدما أجبرها زوجها على إجرائها، حيث رفض التكفل بمصروفاتها.





وأكدت نهلة أن زوجها كان دائم المقارنة بينها وبين الفنانات المشهورات ما أفقدها الثقة بجسدها ودفعها لإجراء عملية تجميلية حتى تنال رضاه وبعدها فوجئت بتهربه من دفع التكاليف بل وطردها من المنزل.



