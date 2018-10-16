الهلال الإماراتي يسلم مستشفى المخا شحنة مكملات غذائية لأطفال الساحل الغربي باليمن

سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مستشفى المخا العام شحنة من المكملات الغذائية موجهة لأطفال الساحل الغربي لليمن للحيلولة دون إصابتهم بسوء التغذية، وذلك ضمن برنامج غذائي شامل أطلقته الهيئة للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن جراء الظروف الإنسانية الصعبة التي تسببت فيها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.





وبحسب وكالة وام الإماراتي، تم تسليم المكملات الغذائية بحضور سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن ومحمد القمزي ممثل الهيئة في الساحل الغربي لليمن والدكتور أمين الشاذلي مدير عام مستشفى المخا وعدد من الأطباء.





وعقب عملية التسليم، إطلع وفد الهيئة، على إحتياجات أقسام المستشفى الطبية، ووقف على متطلبات المرضى الضرورية لتلبيتها بشكل فوري وتقديم الدعم اللازم لهم بما يعزز قدراتهم على مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة جراء الأحداث في اليمن .





ووجه الوفد بتأهيل وصيانة عدد من المرافق الرئيسية في المستشفى بما يضمن استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين اليمنيين.





وقال مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إن تقديم شحنة من المكملات الغذائية لأطفال الساحل الغربي يأتي ضمن جهود الإمارات الإنسانية على الساحة اليمنية في القطاعات كافة خاصة الصحي وبما يضمن توفير خدمات علاجية مناسبة للأشقاء في اليمن بهدف استقرارهم والتخفيف من معاناتهم الإنسانية والحد من تفشي الأمراض المعدية.





من جانبه، أكد الدكتور أمين الشاذلي أن الدعم الإماراتي السخي للقطاع الصحي في الساحل الغربي لليمن من خلال تأهيل المراكز والمستشفيات ورفدها بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة والأدوية أسفر عن توفير خدمات علاجية مناسبة للأسر اليمنية في مديرية المخا والمناطق المحيطة بها على امتداد الشريط الساحلي والذي خفف كثيرا من معاناتهم نتيجة ضعف الخدمات الصحية في بعض المناطق، معبرا عن شكره وتقديره للأعمال الإنسانية الجليلة التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف القطاعات .





من جهته، أكد محمد القمزي أن دعم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المستمر للقطاع الصحي في الساحل الغربي لليمن ورفده بالأدوية والمكملات الغذائية اللازمة للأطفال والنساء وكبار السن يسهم في التخفيف من حدة النقص في خدمات الرعاية الصحية والمستلزمات الطبية في بعض المناطق إضافة إلى توفير خدمات علاجية للمواطنين اليمنيين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة جراء الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.



