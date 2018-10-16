الأردن تطلع على خبرات التصنيع الغذائي والتسويق اللبنانية

نظمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية جولة تعلمية استطلاعية إلى الجمهوريّة اللبنانيّة، لتبادل الخبرات في مجال التصنيع الغذائي والاطلاع على التجارب الرائدة في تنظيم المعارض والمهرجانات والاستراتيجيات التسويقية بدعم من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي.





ووفق بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، تم اطلاع الجانب اللبناني على التجربة الاردنية بعرض انشطة برنامج ارادة في ثلاث محافظات هي (جرش ومأدبا والكرك/غور الصافي).





وتهدف الجولة التعليمية الاستطلاعية التي نظمتها الوزارة بدعم من برنامج( EconoWin ) الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي و"برنامج ارداة - تعزيز الانتاجية، الى دعم مشروع تمكين المرأة اقتصاديا من خلال سلاسل القيمة المراعية للنوع الاجتماعي والذي يعمل على تحسين الأداء الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية للمحافظات الثلاث.





وشارك في الجولة ممثلون عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج ارداة وبرنامج (EconoWin)، وتضمنت زيارات ميدانية لبعض المشاريع التي تشرف عليها بعض الجمعيات الأهلية، والمجالس البلدية وبعض البلديات والمؤسسات المحلية التي تسهم في تطوير تصنيع المنتجات الغذائية وتنظيم الأنشطة التسويقية في لبنان للتعرف على تجارب ونماذج تطبيقية توضح الاستفادة المثلى من الميزة التنافسية للمنتجات المحلية.





وزار الفريق جامعة الروح القدس –الكسليك- الخاصة التي تقدم خدمات فحص وتطوير المنتجات الغذائية، وذلك للاستفادة من الآليات المتبعة والأفكار الجديدة واكتساب المهارات الأكثر إسهاماً في تنمية التصنيع الغذائي.





واختتمت الجولة الميدانية الى الجمهورية اللبنانية بورشة عمل لعرض الآفاق المستقبلية للمشروع ومشاركة الخبرات والافكار مع المؤسسات المحلية في الاردن ضمن نطاق عمل المشروع.





ويعمل برنامج (EconoWin) الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبتمويل من الوكالة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية على تمكين المرأة اقتصاديا من خلال سلاسل القيمة المراعية للنوع الاجتماعي من خلال تطبيق منهجية سلاسل القيمة المراعية للنوع الاجتماعي لزيادة عدد السيدات الناشطات اقتصاديا، وزيادة دخلهن، اضافة الى تنويع منتجاتهن وتحسين نوعيتها.