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رسميا.. المنتخب التونسي بكأس إفريقيا 2019‎

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:14 م
رسميا.. المنتخب التونسي بكأس إفريقيا 2019‎
جمهور تونس
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مروى الجلاصي
 
إثر فوزه على منتخب النيجر عشية اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، تأهل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم و بصفة رسمية، إلى نهائيات كأس إفريقيا 2019.

و قد صنع المهاجم فراس شواط فوز "نسور قرطاج"، بفضل تسجيله لثنائتين في الدقيقة 28 و الدقيقة 32، فيما سجل لمنتخب النيجر اللاعب يوسوفو عومارو أليو بالدقيقة 36.

و بهذا الفوز الثمين بالجولة الرابعة من تصفيات الكان، تمكن أبناء فوزي البنزرتي من التأهل رسميا إلى أمم إفريقيا 2019.
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