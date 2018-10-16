رسميا.. المنتخب التونسي بكأس إفريقيا 2019
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:14 ممروى الجلاصي
إثر فوزه على منتخب النيجر عشية اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، تأهل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم و بصفة رسمية، إلى نهائيات كأس إفريقيا 2019.
و قد صنع المهاجم فراس شواط فوز "نسور قرطاج"، بفضل تسجيله لثنائتين في الدقيقة 28 و الدقيقة 32، فيما سجل لمنتخب النيجر اللاعب يوسوفو عومارو أليو بالدقيقة 36.
و بهذا الفوز الثمين بالجولة الرابعة من تصفيات الكان، تمكن أبناء فوزي البنزرتي من التأهل رسميا إلى أمم إفريقيا 2019.
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