رسميا.. المنتخب التونسي بكأس إفريقيا 2019‎

إثر فوزه على منتخب النيجر عشية اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، تأهل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم و بصفة رسمية، إلى نهائيات كأس إفريقيا 2019.





و قد صنع المهاجم فراس شواط فوز "نسور قرطاج"، بفضل تسجيله لثنائتين في الدقيقة 28 و الدقيقة 32، فيما سجل لمنتخب النيجر اللاعب يوسوفو عومارو أليو بالدقيقة 36.



