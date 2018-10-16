رئيس البرلمان الكويتى يفضح ممارسات إسرائيل بجنيف

وجه رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، أمام مؤتمر "الجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولي" بالعاصمة السويسرية جنيف، انتقادات لاذعة لدولة الإحتلال الصهيونى .

وتسببت كلمة الغانم ، فى إثارة غضب وفد دولة الاحتلال الإسرائيلى، بعد أن وجه انتقادات لاذعة لتل أبيب.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن الوفد الإسرائيلى المكون من عدد من نواب الكنيست فى المؤتمر، أبدوا انزعاجهم وامتعاضهم من كلمة الغانم، وبدؤوا بالاحتجاج علنا وتوجهوا لمنصة الرئاسة حيث تجلس رئيسة الاتحاد البرلمانى الدولى والأمين العام، مطالبين بوقف كلمة الغانم ولكنه تمسك باستكمال الكلمة، الأمر الذى أدى إلى انسحاب وفد إسرائيل من الجلسة.