مصري وامرأة سعودية يفوزان بسياراتين في مباراة الأرجنتين والبرازيل

جرى اليوم الثلاثاء، السحب على سيارتين من قبل الهيئة العامة للرياضة السعودية للجماهير المتواجدة في مباراة الأرجنتين والبرازيل بملعب الجوهرة المشعة.

وفازت السعودية منيرة محمد الزهراني، ومواطن مصري يدعى محمد مصطفى بسيوني بالسياراتين المقدمتين من الهيئة العامة.

وأوصى معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، في كل مباراة من تلك البطولة بعمل مسابقة على الفوز بسيارتين للجماهير.



