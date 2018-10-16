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مصري وامرأة سعودية يفوزان بسياراتين في مباراة الأرجنتين والبرازيل

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:01 م
مصري وامرأة سعودية يفوزان بسياراتين في مباراة الأرجنتين والبرازيل
الفائزان بالجائزة
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جرى اليوم الثلاثاء، السحب على سيارتين من قبل الهيئة العامة للرياضة السعودية للجماهير المتواجدة في مباراة الأرجنتين والبرازيل بملعب الجوهرة المشعة.

 

وفازت السعودية منيرة محمد الزهراني، ومواطن مصري يدعى محمد مصطفى بسيوني بالسياراتين المقدمتين من الهيئة العامة.

 

وأوصى معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، في كل مباراة من تلك البطولة بعمل مسابقة على الفوز بسيارتين للجماهير.


وتوج المنتخب البرازيلي بالبطولة الرباعية "سوبر كلاسيكو"، بعد فوزه على منتخب الأرجنتين بهدف نظيف، سجلخ مدافع إنتر ميلان الإيطالي ميراندا.


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