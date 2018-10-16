خطة الأهلي لضم حسين الشحات

طلب مجلس إدارة النادي الأهلي، من حسين الشحات لاعب وسط فريق العين إقناع إدارة النادي الإماراتي بالتنازل عن خدماته في الفترة القادمة.









ويستعد الأهلي لتقديم عرضاً بقيمة 40 مليون جنيه ، للحصول على خدمات اللاعب، بالإضافة إلي طلب الأهلي حسين الشحات الضغط على إدارة نادي العين للموافقة على رحيله.









وفي حالة تقديم الأهلي عرضاً رسمياً للتعاقد مع حسين الشحات، فلن يمانع اللاعب في ارتداء القميص الأحمر .



