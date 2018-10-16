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خطة الأهلي لضم حسين الشحات

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:03 م
خطة الأهلي لضم حسين الشحات
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الفجر الرياضي
 
طلب مجلس إدارة النادي الأهلي، من حسين الشحات لاعب وسط فريق العين إقناع إدارة النادي الإماراتي بالتنازل عن خدماته في الفترة القادمة.


ويستعد الأهلي لتقديم عرضاً بقيمة 40 مليون جنيه ، للحصول على خدمات اللاعب، بالإضافة إلي طلب الأهلي حسين الشحات الضغط على إدارة نادي العين للموافقة على رحيله.


وفي حالة تقديم الأهلي عرضاً رسمياً للتعاقد مع حسين الشحات، فلن يمانع اللاعب في ارتداء القميص الأحمر .

المزيد عن: حسين الشحات العين الإماراتي العين الاهلي الأهلي
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