وليد الفراج: تركي آل الشيخ سيعود إلى مصر لاستكمال مشاريعه (فيديو)

أكد وليد الفراج، الإعلامي الرياضي السعودي، عودة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، إلى مصر لاستكمال مشاريعه بشكل طبيعي.





وقال الفراج، خلال حديثه عبر برنامجه المذاع عبر القناة السعودية "ksa SPORT": "بنسبة 90% معالي المستشار تركي آل الشيخ سوف يعود إلى مصر".





وتابع حديثه: "أؤكد أن المستشار تركي أصبح قاب قوسين أو أدنى للعودة لاستكمال مشاريعه في جمهورية مصر العربية".