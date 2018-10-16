برشلونة يستهدف ضم مدافع ليفربول

أكدت تقارير صحفية إسبانية، رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع مدافع قوي لتدعيم خط دفاع الفريق وذلك خلال الفترة المقبلة بعد الإصابات التي ضربت البارسا مؤخرًا.









وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع ديجان لوفرين، وقد يتحرك لتقديم عرض للتعاقد معه في يناير لنقص المدافعين بالفريق بعد إصابة أومتيتي وفيرمايلين.









جدير بالذكر فأن لوفرين، البالغ من العمر 29 عامًا، يلعب في صفوف ليفربول منذ 2014، كما خاض بطولة كأس العالم مع منتخب كرواتيا في الصيف الماضي.



