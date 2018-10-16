ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

برشلونة يستهدف ضم مدافع ليفربول

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:02 م
برشلونة يستهدف ضم مدافع ليفربول
طباعة
كتبت: منى شكري
 
أكدت تقارير صحفية إسبانية، رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع مدافع قوي لتدعيم خط دفاع الفريق وذلك خلال الفترة المقبلة بعد الإصابات التي ضربت البارسا مؤخرًا.


وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع ديجان لوفرين، وقد يتحرك لتقديم عرض للتعاقد معه في يناير لنقص المدافعين بالفريق بعد إصابة أومتيتي وفيرمايلين.


جدير بالذكر فأن لوفرين، البالغ من العمر 29 عامًا، يلعب في صفوف ليفربول منذ 2014، كما خاض بطولة كأس العالم مع منتخب كرواتيا في الصيف الماضي.

المزيد عن: ليفربول لوفرين برشلونة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
فرنسا
0
x
20:45
1
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
ويلز
البطولة الرباعية الودية - السعودية
البرازيل
0
x
20:00
0
الأرجنتين
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جزر القمر
2
x
14:00
2
المغرب
مالاوي
0
x
14:30
0
الكاميرون
سوازيلاند
0
x
15:00
2
مصر
النيجر
1
x
17:00
2
تونس
ليبيا
1
x
20:00
2
نيجيريا
الجزائر
0
x
17:00
1
بنين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/16/2018 9:11:32 PM