صندوق النقد: 92 مليار دولار زيادة في الناتج المحلي للمملكة بحلول 2020

توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد السعودي ارتفاعًا مرتقبًا في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، إلى نحو 776.28 مليار دولار، مقارنة بـ 683.83 مليار دولار في 2017، بزيادة قدرها 92.45 مليار دولار، (346.7 مليار ريال).





وأضاف التقرير، الذي نشرته قناة "العربية"، أن الاقتصاد السعودي سيحتل المرتبة 20 عالميًا في 2020، اعتدادًا بالبيانات المتعلقة باقتصاد المملكة للعام الحالي 2018، وفقًا لقناة العربية.





وحقق اقتصاد المملكة، خلال السنوات الماضية، قفزة نوعية في ترتيبه بين اقتصادات العالم، وتقدم بقوة من المرتبة 43 عالميًا (عام 1970) إلى المرتبة 19 خلال العام الجاري مع ناتج محلي إجمالي متوقع عند 698 مليار دولار.





ووفقًا لبيانات البنك الدولي يشهد الاقتصاد العالمي توسعًا بمقدار 6.5 تريليون دولار بين 2017 و2019 ومن المرجح أن تشمل قائمة الدول المتقدمة اقتصاديًا أيضًا: "إندونيسيا والبرازيل وروسيا والمكسيك".



