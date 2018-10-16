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إسرائيل تتخذ إجراءً عاجلا في أشدود للتصدي لصواريخ حماس

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:55 م
إسرائيل تتخذ إجراءً عاجلا في أشدود للتصدي لصواريخ حماس
صاروخ
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كشف موقع "كالكليست" الاقتصادي العبري، اليوم الثلاثاء، أن ميناء أشدود بدأ تنفيذ مشروع جديد لبناء محطة توليد طاقة خاصة داخل حدود الميناء، تخوفا من إطلاق حركة حماس في قطاع غزة للصواريخ على الميناء، وتدمير محطات الكهرباء.

 

وقال الموقع العبري، وثيق الصلة بصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إن الميناء سينشئ محطة طاقة صغيرة، تولد نحو 5 ميغا واط، لتلبية احتياجات الميناء اليومية، بما في ذلك تشغيل الرافعات الضخمة والآليات الهندسية.

 

وأكد الموقع أن سبب إنشاء المحطة هو الخوف من استهداف محطة الطاقة الرئيسية، التي تمد الميناء بالكهرباء، بصواريخ المقاومة، أو أي أسلحة أخرى من قطاع غزة، في حال اندلاع مواجهة عسكرية.

 

وأشار الموقع إلى أن تكلفة إنشاء المحطة نحو25-30 مليون شيكل، حيث بدأ التخطيط لبنائها عقب انتهاء الحرب على غزة، حرب "الجرف الصامد"، التي اندلعت، في العام 2014، والتي شهدت محاولات كثيرة من قبل حماس، لاستهداف محطة الطاقة في أشكلون ومنصات التنقيب عن الغاز.

 

المزيد عن: ميناء أشدود قوات الاحتلال الاسرائيلية صواريخ حماس حماس اسرائيل
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