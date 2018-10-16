هكذا علق محمد رمضان على فيديو لشاب رقص على نغمات نمبر وان
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:45 مالفجر الفني
شارك الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو ساخرا من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لشاب يتراقص على نغمات أغنيته الأخيرة "نمبر وان" التي أحدثت جدلا واسعًا فور طرحها.
وعلق محمد رمضان على هذه المقطع الفيديو ساخرًا: "أنا فى الأوضة قاعد لوحدى".
وتجاوزت نسب مشاهدة كليب "نمبر وان" للفنان محمد
رمضان حاجز 45 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد مرور شهر من طرحه.
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