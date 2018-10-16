غدًا.. انطلاق فيلم Teefa In Trouble بالسينمات المصرية

ينطلق غدًا الأربعاء 17 أكتوبر العرض الأول لفيلم المرح والرومانسية Teefa In Trouble، بطولة على زافار ومايا علي، وإخراج أحسن رحيم.

تدور أحداث الفيلم حول رجل العصابات تيفا الذي يسافر خصيصًا إلى بولندا في سبيل استقدام فتاة تدعى آنيا إلى باكستان لكي تتزوج من ابن بات رجل العصابات، لكنه سرعان ما يدخل في سلسلة من المشكلات مع والد آنيا الذي يعمل في عالم الجريمة ومع الشرطة.

ويعرض الفيلم في السينمات الآتية:

القاهرة:

سيتي ستارز - مترو وسط البلد - مول العرب و بلازا باكتوبر - كايرو فيستيفال - بوينت٩٠

الإسكندرية:

امير _ جرين بلازا

الزقازيق:

المصرية بلازا