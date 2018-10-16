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الهلال السعودي يحسم مصير "نواف العابد"

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:11 م
الهلال السعودي يحسم مصير نواف العابد
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عمر عبدالعزيز
 
حسمت إدارة نادي الهلال السعودي، مصير لاعب الفريق الأول ونجم المنتخب السعودي، نواف العابد، والذي ارتبط اسمه خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى نادي الشباب بعد انتهاء فترة علاجه والتأهيل.


ووفقًا للتقارير الصحفية فإن إدارة الأزرق العاصمي لا تفكر في الاستغناء عن العابد لأي نادٍ بالميركاتو الشتوي المقبل والتي تبدأ مع شهر يناير القادم.


ووقع نواف العابد على عقد احترافي جديد مع الزعيم قبل منافسات كأس العالم 2018 بروسيا في يونيو ويوليو الماضي.


وسيبقى العابد في الهلال حتى نهاية مدة عقده، على عكس ما أعلنته إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في وقت سابق عن اتفاقها مع نظيرتها في الهلال لانتقال اللاعب نواف العابد على سبيل الإعارة.


وكانت التقارير أشارت إلى أن العرض الذي عرضه البلطان على إدارة الزعيم هو تقديم 15 مليون ريال في سبيل الحصول على خدمات العابد الذي يرتبط مع الهلال بعقد حتى 2021، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط وليس عام كامل.

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