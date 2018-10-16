أجيري: هناك بدائل كثيرة لمحمد صلاح في مصر ونظافة الشباك تسعدنا

أكد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري، على أن الفراعنة قدموا اليوم مباراة قوية أمام سوازيلاند وهو ما ساهم في الفوز بهدفين دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات.





وقال أجيري في تصريحاته بعد المباراة: المنتخب المصري قدم مباراة قوية واللاعبون نفذوا التعليمات بشكل قوي وكان بإمكانا التسجيل أكثر ولكننا أهدرنا الكثير من الفرص.





وأضاف أجري: محمد صلاح لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، ولكن منتخب مصر يتواجد فيه العديد من اللاعبين القادرين على تعويض غيابه، نحاول دائماً تجهيز الكل.





وتابع: تسجيل 10 أهداف في المباريات الماضية مع الخروج بنظافة الشباك أمر مهم للغاية.