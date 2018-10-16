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مدرب سوازيلاند: منتخب مصر من أقوي منتخبات افريقيا ولم اعد بالفوز عليه

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:28 م
مدرب سوازيلاند: منتخب مصر من أقوي منتخبات افريقيا ولم اعد بالفوز عليه
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علاء خليف
 
تحدث أنطوني مادلولي المدير الفني لمنتخب سوازيلاند عن خسارة منتخب بلاده للمرة الثانية أمام منتخب مصر بثنائية نظيفة في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2019.

وقال "مادلولي" في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: " لم أعد بالفوز على مصر...وقلت اننا سنواجه فريق كبير جدا في القارة السمراء وأن الفوز عليه صعب جدا".

وأضاف: " منتخب مصر من أقوى المنتخبات في القارة السمراء".

وتابع: "وعدت انني سأبذل قصارى جهدي أمام مصر لتحقيق نتيجة طيبة لكن فكرة الفوز على مصر شيء صعب جدا".

وأتم: "الأداء كان أفضل بكثير هذا اللقاء وقدمنا مستوى طيب وراض عن أداء فريقي وأهنئ الفريق المصري على تأهله".
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