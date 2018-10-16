أخيرا وبعد غياب 279 يوم.. رامي ربيعة يشارك مع الأهلي في ودية الاتصالات

شهدت مباراة الأهلي الودية أمام نظيره المصرية للاتصالات والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة مشاركة رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر للمرة الأولى منذ يناير الماضي.









وكان ربيعة قد تعرض للإصبة بقطع في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهاية الدور الأول من الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.









وأشرك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي ربيعة في الدقيقة 63 من عمر المباراة الودية، لتشهد عودته للمباريات مرة أخرى بعد غياب طويل.



