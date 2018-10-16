ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أخيرا وبعد غياب 279 يوم.. رامي ربيعة يشارك مع الأهلي في ودية الاتصالات

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:23 م
أخيرا وبعد غياب 279 يوم.. رامي ربيعة يشارك مع الأهلي في ودية الاتصالات
طباعة
علي نبوي
 
شهدت مباراة الأهلي الودية أمام نظيره المصرية للاتصالات والمقامة على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة مشاركة رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر للمرة الأولى منذ يناير الماضي.


وكان ربيعة قد تعرض للإصبة بقطع في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهاية الدور الأول من الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.


وأشرك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي ربيعة في الدقيقة 63 من عمر المباراة الودية، لتشهد عودته للمباريات مرة أخرى بعد غياب طويل.

المزيد عن: ودية الاتصالات عودة رامي ربيعية رامي ربيعة الاهلي الأهلي اخبار الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
فرنسا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
ويلز
البطولة الرباعية الودية - السعودية
البرازيل
-
x
20:00
-
الأرجنتين
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جزر القمر
2
x
14:00
2
المغرب
مالاوي
0
x
14:30
0
الكاميرون
سوازيلاند
0
x
15:00
2
مصر
النيجر
1
x
17:00
2
تونس
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الجزائر
0
x
17:00
0
بنين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/16/2018 5:41:30 PM