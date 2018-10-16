أبوريدة يهنئ لاعبي المنتخب بعد الفوز على سوازيلاند

حرص هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على التواجد داخب غرف ملابس المنتخب الوطني عقب انتهاء مواجهة الفراعنة، أمام سوازيلاند بالتصفيات الإفريقية.









وهنئ أبوريدة، الجهاز الفني واللاعبين على الفوز خارج الديار وتعزيز فرص الصعود لنهائيات الإمم الإفريقية، مطالبًا المنتخب بالمزيد من النتائج المتميزة والأداء الجيد خلال الفترة المقبلة.









كما حرص كلًا من مجدي عبدالغني رئيس البعثة في سوازيلاند، والدكتور كرم كردي عضو مجلس الإدارة، على إلقاء التهنئية بعد الفوز الساحق.









وحقق المنتخب الوطني فوزًا هامًا على منتخب سوازيلاند، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريثية بالكاميرون منتصف العام المقبل.



