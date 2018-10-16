ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

أبوريدة يهنئ لاعبي المنتخب بعد الفوز على سوازيلاند

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:21 م
أبوريدة يهنئ لاعبي المنتخب بعد الفوز على سوازيلاند
طباعة
محمد الصو
 
حرص هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على التواجد داخب غرف ملابس المنتخب الوطني عقب انتهاء مواجهة الفراعنة، أمام سوازيلاند بالتصفيات الإفريقية.


وهنئ أبوريدة، الجهاز الفني واللاعبين على الفوز خارج الديار وتعزيز فرص الصعود لنهائيات الإمم الإفريقية، مطالبًا المنتخب بالمزيد من النتائج المتميزة والأداء الجيد خلال الفترة المقبلة.


كما حرص كلًا من مجدي عبدالغني رئيس البعثة في سوازيلاند، والدكتور كرم كردي عضو مجلس الإدارة، على إلقاء التهنئية بعد الفوز الساحق.


وحقق المنتخب الوطني فوزًا هامًا على منتخب سوازيلاند، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريثية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

المزيد عن: مصر سوازيلاند تصفيات أمم أفريقيا المنتخب أبوريدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
فرنسا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
ويلز
البطولة الرباعية الودية - السعودية
البرازيل
-
x
20:00
-
الأرجنتين
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جزر القمر
2
x
14:00
2
المغرب
مالاوي
0
x
14:30
0
الكاميرون
سوازيلاند
0
x
15:00
2
مصر
النيجر
1
x
17:00
2
تونس
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الجزائر
0
x
17:00
0
بنين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/16/2018 5:41:30 PM