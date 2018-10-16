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سعد الحريري: تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أصبح قريبًا جدًا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:03 م
سعد الحريري: تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أصبح قريبًا جدًا
سعد الحريري
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وكالات
 

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الثلاثاء أن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد بات قريبًا جدًا .

 

وجاء كلام الحريري خلال رعايته اليوم حفل اختتام النسخة الثانية من مشروع "صيف الابتكار"، بالتعاون مع IDEAS وهي منظمة غير حكومية مستقلة، وذلك في السراي الحكومي في بيروت .

 

وقال الحريري، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: "أنا أعلم أن تشكيل الحكومة قد استغرق وقتاً أطول مما يجب، ولكننا سنتمكن من تشكيلها إن شاء الله، وقد أصبحنا قريبين جداً من ذلك".

 

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد كلّف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة في 24 مايو  الماضي بعد تسميته من قبل 111 نائباً في المشاورات النيابية الملزمة، ولم يتم تشكيل حكومة جديدة حتى الآن بالرغم من إصرار كافة القوى السياسية اللبنانية على ضرورة الإسراع في تشكيلها.

 

ويسعى الحريري إلى تشكيل حكومة وفاق وطني تضم معظم الأطراف السياسيين الأساسيين، ويدعو الجميع لتسهيل تشكيل الحكومة.

المزيد عن: لبنان سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية الحكومة اللبنانية الجديدة
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